Прочитайте назовите в корне каждого слова букву в каких словах буквы обозначающи?? бизударные гласные звуки в корне ,вы проверяли изменяя форму слова а в каких --- подбирая однокоренные проверочное слово? запиши сначала проверо...
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Прочитайте назовите в корне каждого слова букву в каких словах буквы обозначающи?? бизударные гласные звуки в корне ,вы проверяли изменяя форму слова а в каких --- подбирая однокоренные проверочное слово? запиши сначала проверочное слова а потом проверяемое
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Гость:
Море, лист, лес врач, след, стриж
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