Напишите пару предложений о замерзаемости Черного моря, характеристику берегов и его хозяйственное значение. Можно что-то одно из этого, можно все. Но очень нужно, и срочно! Даю много баллов, только напишите хороший ответ. Благ...

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Чёрное море вообще не замерзает, но зимой очень бушует. Берега его северо-западной стороны песочные, а иногда в юго-восточной стороне попадаются каменные берега(просто накидано много булыжников). Так как Чёрное море есть и в Турции, и Греции, через него очень часто переправляют груз кораблями и поставляют в одесский порт. Черное море расположено между побережьями Юго-Восточной Европы и Малой Азии. Западная и восточная впадины разделены между собой подводным продолжением Крымского полуострова. На дне моря аномально высоких концентраций достигает сероводород. Какие полезные ископаемые добывают со дна Черного моря? Это нефть и природный газ северо-западного шельфа, титаномагнетитовые пески, ракушечники и алевриты. Алевритовые пески представляют значительный интерес для производстваогнестойких материалов. С запасами строительных песков связаны россыпные месторождения ильменита, магнетита, рутила, циркона и тонкого дисперсного золота. На протяжении Кавказского побережья Чёрного моря в донных отложениях найдены значительные залежи магнетитовых песков. Разведаны на дне Черного моря залежи железных руд и железомарганцевых конкреций. В настоящее время наиболее известны три поля конкреций. Первое – в западной части Крымского полуострова, южнее мыса Тарханкут. Второе находится западнее дельты Риони и пока мало изучено. Третье расположено на турецкой части черноморского шельфа.