Напишите пару предложений о замерзаемости Черного моря, характеристику берегов и его хозяйственное значение. Можно что-то одно из этого, можно все. Но очень нужно, и срочно! Даю много баллов, только напишите хороший ответ. Благ...
География
Напишите пару предложений о замерзаемости Черного моря, характеристику берегов и его хозяйственное значение. Можно что-то одно из этого, можно все. Но очень нужно, и срочно! Даю много баллов, только напишите хороший ответ. Благодарю заранее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чёрное море вообще не замерзает, но зимой очень бушует. Берега его северо-западной стороны песочные, а иногда в юго-восточной стороне попадаются каменные берега(просто накидано много булыжников). Так как Чёрное море есть и в Турции, и Греции, через него очень часто переправляют груз кораблями и поставляют в одесский порт. Черное море расположено между побережьями Юго-Восточной Европы и Малой Азии. Западная и восточная впадины разделены между собой подводным продолжением Крымского полуострова. На дне моря аномально высоких концентраций достигает сероводород. Какие полезные ископаемые добывают со дна Черного моря? Это нефть и природный газ северо-западного шельфа, титаномагнетитовые пески, ракушечники и алевриты. Алевритовые пески представляют значительный интерес для производстваогнестойких материалов. С запасами строительных песков связаны россыпные месторождения ильменита, магнетита, рутила, циркона и тонкого дисперсного золота. На протяжении Кавказского побережья Чёрного моря в донных отложениях найдены значительные залежи магнетитовых песков. Разведаны на дне Черного моря залежи железных руд и железомарганцевых конкреций. В настоящее время наиболее известны три поля конкреций. Первое – в западной части Крымского полуострова, южнее мыса Тарханкут. Второе находится западнее дельты Риони и пока мало изучено. Третье расположено на турецкой части черноморского шельфа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Известно ,что окна обычных домов могут быть обращены на все четыре стороны света: ??а запад, на север, на юг и на восток подчеркнуть все члены пред...
Русский язык
Прочитайте назовите в корне каждого слова букву в каких словах буквы обозначающи?? бизударные гласные звуки в корне ,вы проверяли изменяя форму сло...
Математика
Масса двух чемоданов 20 кг причем масса одного из них в 3 раза меньше массы друго. Найди массу каждого чемодана