Напишіть ПОЖАЛУЙСТА які : Території входили до імперії - Арабського халіфату.

История
Напишіть ПОЖАЛУЙСТА які : Території входили до імперії - Арабського халіфату.
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Автор: Гость
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Гость:
Майже всю його територію вкривають пустелі

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