Напишіть ПОЖАЛУЙСТА які : Території входили до імперії - Арабського халіфату.
История
Напишіть ПОЖАЛУЙСТА які : Території входили до імперії - Арабського халіфату.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Майже всю його територію вкривають пустелі
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