Решите уравнение 17+(-2x)=11
Математика
Решите уравнение 17+(-2x)=11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это уравнение решается так: 17+(-2х)=11 -2х=11-17 -2х=-6 Х=3
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