Леший диадох с внуком Лешиком принесли в свою берлогу корзину с больными животными. В ней было 48 ящериц с оторванными хвостами, простуженные жуком в 2 раза больше чем ящериц а приплюснутых лягушек на 87 меньше чем ящериц и жук...

Математика

Леший диадох с внуком Лешиком принесли в свою берлогу корзину с больными животными. В ней было 48 ящериц с оторванными хвостами, простуженные жуком в 2 раза больше чем ящериц а приплюснутых лягушек на 87 меньше чем ящериц и жуков вместе .сколько всего больных животных принесли лешие

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