Леший диадох с внуком Лешиком принесли в свою берлогу корзину с больными животными. В ней было 48 ящериц с оторванными хвостами, простуженные жуком в 2 раза больше чем ящериц а приплюснутых лягушек на 87 меньше чем ящериц и жук...
Математика
Леший диадох с внуком Лешиком принесли в свою берлогу корзину с больными животными. В ней было 48 ящериц с оторванными хвостами, простуженные жуком в 2 раза больше чем ящериц а приплюснутых лягушек на 87 меньше чем ящериц и жуков вместе .сколько всего больных животных принесли лешие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 * 2 =96 (число жуков) 48+96-87=57 (число лягушек) 48+96+57=201 (всего животных)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Взрослая щука может выметать до 200000 икринок. Сколько вырастет из икринок щурят, если 4/5 щурят от общего количество погибает.Помогите????
Информатика
Введите с клавиатуры два целых нечетных числа (первое больше второго). Выведите на экран последовательность нечетных чисел, расположенных между эти...
Английский язык
Английский язык