Взрослая щука может выметать до 200000 икринок. Сколько вырастет из икринок щурят, если 4/5 щурят от общего количество погибает.Помогите????

Математика

Взрослая щука может выметать до 200000 икринок. Сколько вырастет из икринок щурят, если 4/5 щурят от общего количество погибает.Помогите????

Автор: Гость