Взрослая щука может выметать до 200000 икринок. Сколько вырастет из икринок щурят, если 4/5 щурят от общего количество погибает.Помогите????
Математика
Взрослая щука может выметать до 200000 икринок. Сколько вырастет из икринок щурят, если 4/5 щурят от общего количество погибает.Помогите????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200000*4/5=160000(ик)-погибает 2)200000-160000=40000(ик)-вырастет Ответ:40000 щурят вырастет
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