Леску длиной 8,6 м. надо разрезать на две части так, чтобы длина одной части была на 1 м. больше другой. По скольку метров лески бедет в каждой части? Надо сделать при помощи уравнения .

Математика

Леску длиной 8,6 м. надо разрезать на две части так, чтобы длина одной части была на 1 м. больше другой. По скольку метров лески бедет в каждой части? Надо сделать при помощи уравнения .

Автор: Гость