Леску длиной 8,6 м. надо разрезать на две части так, чтобы длина одной части была на 1 м. больше другой. По скольку метров лески бедет в каждой части? Надо сделать при помощи уравнения .

Математика
Леску длиной 8,6 м. надо разрезать на две части так, чтобы длина одной части была на 1 м. больше другой. По скольку метров лески бедет в каждой части? Надо сделать при помощи уравнения .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х длина однойчасти Х+1 длина второй части Х+(Х+1)=8,6 2Х+1=8,6 2Х=8.6-1 2Х=7,6 Х=3.8 м одна часть 3,8+1=4,8 м сторая часть
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