Придумайте задачу тетрадка стоит 2 рубля а их всего 10 с решением

Математика
Придумайте задачу тетрадка стоит 2 рубля а их всего 10 с решением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько коров будет мычать если в семь утра проснется косонавт от мысли что за ним следит рыбка у которй есть 10 тетрадок которые она продаст за 2 рубля)))
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