Поставить глагол в правильную форму I am - he
Английский язык
Поставить глагол в правильную форму I am - he
Ответ(ы):
Гость:
He , she, it - is, they, we,you- are,I-an
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 1. Из перечня формул выпишите отдельно формулы оксидов, оснований, кислот и солей и назовите их: КО...
Другие предметы
Химия
Напишите уравнения реакций, протекающих на катоде и аноде, и общее уравнение элек??ролиза водного раствора нитрата серебкра на инертных электродах