Поставить глагол в правильную форму I am - he

Английский язык
Поставить глагол в правильную форму I am - he
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
He , she, it - is, they, we,you- are,I-an
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