Как будет по - английски? 1)Байкеры агрессивны? 2)Когда официально был организова?? мотоклуб? 3)Где был организован мотоклуб? 4)Какая кличка была у "Ночных Волков"? 5)Где известен мотоклуб? 6)Какие идеалы были у хиппи?

Английский язык

Как будет по - английски? 1)Байкеры агрессивны? 2)Когда официально был организова?? мотоклуб? 3)Где был организован мотоклуб? 4)Какая кличка была у "Ночных Волков"? 5)Где известен мотоклуб? 6)Какие идеалы были у хиппи?

Автор: Гость