Как будет по - английски? 1)Байкеры агрессивны? 2)Когда официально был организова?? мотоклуб? 3)Где был организован мотоклуб? 4)Какая кличка была у "Ночных Волков"? 5)Где известен мотоклуб? 6)Какие идеалы были у хиппи?

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Как будет по - английски? 1)Байкеры агрессивны? 2)Когда официально был организова?? мотоклуб? 3)Где был организован мотоклуб? 4)Какая кличка была у "Ночных Волков"? 5)Где известен мотоклуб? 6)Какие идеалы были у хиппи?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Bikers aggressive? 2)When was formally organized motorcycle club? 3)Where was organized motorcycle club? 4)What was nicknamed the "Night wolves"? 5)Where the famous motorcycle club? 6)What ideals were the hippies? вотт
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