Лесник и лесничий это однокоренные слова или форма одного и того же слова

Русский язык
Лесник и лесничий это однокоренные слова или форма одного и того же слова
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тоже ищу блииин!!!!!!!!!!!!!
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