Прочитайте в каких словах написание выделенных букв надо проверять найдите для к??ждого проверяемого слово проверочное. Рыбка лодочка ногти

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Прочитайте в каких словах написание выделенных букв надо проверять найдите для к??ждого проверяемого слово проверочное. Рыбка лодочка ногти

Автор: Гость