Прочитайте в каких словах написание выделенных букв надо проверять найдите для к??ждого проверяемого слово проверочное. Рыбка лодочка ногти
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Прочитайте в каких словах написание выделенных букв надо проверять найдите для к??ждого проверяемого слово проверочное. Рыбка лодочка ногти
Ответ(ы):
Гость:
Рыбка (рыбонька)-парная согласная в корне слова, ногти (ноготок) - парная согласная в корне слова.
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