Краткий пересказ ослиная шкура 2 глава срочно

Гость: Гость:

Один король был очень богат, но больше всего ценил красавиц жену и дочь, а также волшебного осла, на подстилке которого каждое утро, вместо навоза, находили золотые монеты. Когда королева неожиданно умерла, король вздумал жениться на собственной дочери. Пытаясь воспротивиться этому, принцесса выдвинула требование, которое, по ее мнению, король выполнить не мог. Она сказала, что выйдет замуж за короля, если тот принесет ей шкуру драгоценного осла. Однако король выполнил это требование и осла зарезали. В отчаянии девушка убежала из дворца, перемазавшись в грязи и надев на себя ослиную шкуру. В таком виде она добралась до дальней страны, где ее никто не знал. Там она поселилась в глухом лесу, и выполняла самую грязную работу для своих соседей. Местные жители видели в ней простую замарашку и прозвали Ослиной шкурой, потому, она никогда не снимала ее с себя на людях. Зато иногда, оставшись одна, при помощи волшебной палочки, подаренной ей крестной матерью, которая была волшебницей, девушка преображалась, приобретая былое великолепие. Никто не видел этих превращений, пока один раз по соседству с хижиной Ослиной шкуры не оказался принц той страны. Он заблудился во время охоты, случайно набрел на затерянную в лесу избушку и, заглянув в окно, увидел там необыкновенную красавицу. Конечно же, сразу влюбился в нее. Заметив его, принцесса скрылась в лесу, и принцу не оставалась ничего другого, как только расспрашивать окрестных жителей: что за красавица скрывается в лесной глуши? Но никто не мог ему ответить, ведь, по мнению людей, там не было никого, кроме замарашки Ослиной шкуры. Принц даже заболел, однако, что-то подсказывало ему, что между увиденной им красавицей и живущей в лесу замарашкой есть какая-то связь. Тогда он попросил, чтобы ему принесли хлеб, испеченный Ослиной шкурой. Когда девушка пекла хлеб, с ее пальца соскользнуло и осталось внутри хлеба, золотое кольцо. Принц обнаружил кольцо и приказал найти девушку, которой это кольцо придется в пору. Послы были направлены во все концы королевства, кольцо примеряли красавицы и дурнушки королевства, но кольцо не подходило никому. Когда послы вернулись ни с чем, принц сам отправился в затерянную в лесу хижины, разыскал Ослиную шкуру и приказал ей примерить кольцо. И в этот момент произошло чудо. Принцесса преобразилась и предстала во всем своем великолепии, поразив и самого принца и его спутников. Король с королевой и придворные, все стали уговаривать принцессу выйти замуж за принца и она согласилась. Свадебные торжества продолжались три месяца, молодожены были счастливы, жили долго и умерли в один день