Проверь характеристику и исправь если нужно Мы в магазине купили печенье фрукты (побудительное, невосклицательное, основа кипили печенья распастраненное есть однород члены
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Проверь характеристику и исправь если нужно Мы в магазине купили печенье фрукты (побудительное, невосклицательное, основа кипили печенья распастраненное есть однород члены
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