Помогите решить -2(3а+5с)+8(с-а)-3(-6а-7с)
Алгебра
Помогите решить -2(3а+5с)+8(с-а)-3(-6а-7с)
Ответ(ы):
Гость:
-2(3а+5с)+8(с-а)-3(-6а-7с) = -6а-10с+8с-8а+18а+21с = 4а+19с
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