Лежащий на столе лист стекла оказывает давление 200 Па. какова толщина листа?

Физика
Лежащий на столе лист стекла оказывает давление 200 Па. какова толщина листа?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: Р=200Па,р=2500 кг/м3 h-? Решение: Р=F/S =mg/s=pvg /s=pshg/s=pgh; h=P/pg =200/2500*10=0,008 м или 8 мм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Дано:mAl=54 г. Найти:m оксида алюминия
Ответить
Математика
100-с*4=52 решить уравнение
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста!!! Вот задача : В летний лагерь приехали отдыхать три друга: ??иша, Володя и Петя. Известно, что каждый из них имеет одну и...
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова отброшен.
Ответить
Русский язык
Запиши вопросы к глаголам. Укажи, в какой форме употреблен каждый глагол. Подчеркни главные члены предложения. 1)Старый под молотом звенит и поет...
Ответить