Лежащий на столе лист стекла оказывает давление 200 Па. какова толщина листа?
Физика
Лежащий на столе лист стекла оказывает давление 200 Па. какова толщина листа?
Ответ(ы):
Гость:
Дано: Р=200Па,р=2500 кг/м3 h-? Решение: Р=F/S =mg/s=pvg /s=pshg/s=pgh; h=P/pg =200/2500*10=0,008 м или 8 мм
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