Личинка одного из хвостатых земноводных, способная размножаться на личиночной стадии (9 букв )
Биология
Личинка одного из хвостатых земноводных, способная размножаться на личиночной стадии (9 букв )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аксолотль (личинка саламандры)
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