Лист кровельной стали длиной 1420 мм.шириной 710 мм и толщиной 0,51 мм имеет массу 3,98 кг.Определить плотность стали

Физика
Лист кровельной стали длиной 1420 мм.шириной 710 мм и толщиной 0,51 мм имеет массу 3,98 кг.Определить плотность стали
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P=mV V=1420*710*0.51=51418.2 p=3980грамм/ 51418.2= 0.08грамммм^3
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