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Общество 9 класс.пж кто нибудь
Обществознание
Общество 9 класс.пж кто нибудь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7 и 8- верно оба суждения 9- верно только А
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