Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решить уравнение 86÷43=а÷1
Математика
Решить уравнение 86÷43=а÷1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так, чуть чуть изменим: а/1=86/43 а/1=2 а=2/1 а=2
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Обществознание
Что такое мелко размолатая каменная мука
Ответить
Биология
Сколько симян у паслёна чёрнога
Ответить
Қазақ тiлi
Туйык буынды создер белгилениз
Ответить
Окружающий мир
Глина блестит ? Кокого она цвета ? Она пластичная или нет?
Ответить
Английский язык
Переведите. пожалуйста)
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск