Что такое мелко размолатая каменная мука

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По крупности щебень разделяют на фракции. Фракция – это максимально допустимый размер отдельно взятого зерна (камня) . Существуют основные и сопутствующие фракции щебня. К основным фракциям относятся: 5-10мм, 5-20мм, 10-20мм, 20-40мм, 20-65мм, 25-60мм, 40-70мм. К сопутствующим фракциям относятся: 0-2мм, 0-5мм, 0-15мм, 0-20мм, 0-40мм, 0-60мм, 2-5мм. В отдельных случаях находят применение фракции 70-120мм и 120-150мм. Фракционирование происходит путем сортировки сыпучих материалов по крупности частиц на грохотах. При грохочении материал, двигаясь по ситу грохота, расслаивается: чем крупнее частицы, тем выше слой, в котором они движутся. Частицы, размер которых в поперечнике меньше размера отверстия сита (т. н. нижний класс) , достигнув его поверхности, проваливаются через отверстие, т. е. просеиваются (в нижний, подрешётный, продукт) , более крупные частицы (т. н. верхний класс) скатываются по ситу и образуют верхний, надрешётный, продукт. .