Глина блестит ? Кокого она цвета ? Она пластичная или нет?
Окружающий мир
Глина блестит ? Кокого она цвета ? Она пластичная или нет?
Ответ(ы):
Гость:
Глина поблескивает когда она еще влажная (не обожженая) когда сухая,то не блестит. Если полимерная глина, то нет. В природе рыжего, коричневатого цвета. Глина пластична.
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