Туйык буынды создер белгилениз
Қазақ тiлi
Туйык буынды создер белгилениз
Ответ(ы):
Гость:
Айт/ ант/ ұлт/ ан/ ел
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