Туйык буынды создер белгилениз

Қазақ тiлi
Туйык буынды создер белгилениз
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Гость:
Айт/  ант/  ұлт/ ан/ ел
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