Листья в поле пожелтели, и кружатся и летят; лишь в Бору поникши ели
Литература
Листья в поле пожелтели, и кружатся и летят; лишь в Бору поникши ели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм .... а что делать то надо ? тут вообще есть задание ?
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