lt;br /gt; Помогите решить эту задачу lt;br /gt; Расфасовали 16 кг крупы поровну в 8 пакетов. Сколько пакетов потребуется, чтобы расфасовать 90 кг крупы, если в каждом пакете крупы будет на 1 кг больше, чем было Решить с кратко...

Математика

lt;br /gt; Помогите решить эту задачу lt;br /gt; Расфасовали 16 кг крупы поровну в 8 пакетов. Сколько пакетов потребуется, чтобы расфасовать 90 кг крупы, если в каждом пакете крупы будет на 1 кг больше, чем было Решить с краткой записью

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