lt;br /gt; Помогите решить эту задачу lt;br /gt; Расфасовали 16 кг крупы поровну в 8 пакетов. Сколько пакетов потребуется, чтобы расфасовать 90 кг крупы, если в каждом пакете крупы будет на 1 кг больше, чем было Решить с кратко...
Математика
lt;br /gt; Помогите решить эту задачу lt;br /gt; Расфасовали 16 кг крупы поровну в 8 пакетов. Сколько пакетов потребуется, чтобы расфасовать 90 кг крупы, если в каждом пакете крупы будет на 1 кг больше, чем было Решить с краткой записью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 пакетов 16/8=2 ( количество килограммов в 1-м пакете ) 90/3=30 ( на 3 така как на 1 кг больше чем было )
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