Литература как жил Владимир Дубровский после смерти отцаи ещё какие у него были д??узья

Гость: Гость:

Дубровский стал главой разбойников друзей у него не было Дубровский стал мстить за отца он подкупил французского учителя который ехал из Москвы к сыну Троекурова чтоб учить французскому, Дубровский подкупив его взяв у него бумаги учителя отправился к Троекурову, но вследствие он влюбился в дочь Троекурова Машу