Литература как жил Владимир Дубровский после смерти отцаи ещё какие у него были д??узья
Литература
Литература как жил Владимир Дубровский после смерти отцаи ещё какие у него были д??узья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский стал главой разбойников друзей у него не было Дубровский стал мстить за отца он подкупил французского учителя который ехал из Москвы к сыну Троекурова чтоб учить французскому, Дубровский подкупив его взяв у него бумаги учителя отправился к Троекурову, но вследствие он влюбился в дочь Троекурова Машу
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