Любая клетка организма способна к 1)обмену веществ 2)проведению нервного импуль??а 3)самосоятельному движению 4)образованию гамет

Биология
Любая клетка организма способна к 1)обмену веществ 2)проведению нервного импуль??а 3)самосоятельному движению 4)образованию гамет
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Ответ(ы):
Гость:
Сомостоятельному движению
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