Любое прилагательное с окончанием -ом

Русский язык
Любое прилагательное с окончанием -ом
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Гость:
О писателе (каком?) любимом
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