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Математика
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРОИЗВОДНУЮ!!! СРОЧНО!!!
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Гость:
Ой, ну только я не очень уверена
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(4789-3422):7332+7727 В столбик
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