Лодка проплыла 18 км. по течению реки и 6 км. против течения, затратив на весь путь 4ч. Чему равна собственная скорость лодки, если скорость течения равна 3 км. в час!
Алгебра
Лодка проплыла 18 км. по течению реки и 6 км. против течения, затратив на весь путь 4ч. Чему равна собственная скорость лодки, если скорость течения равна 3 км. в час!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость катера = х 18/(х+3)+6/(х-3)=4 18х-54+6х+18=4х^2-36 4х(х-6)=0 Х=6
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