Помогите плиз! Что такое фольклор?

Музыка
Помогите плиз! Что такое фольклор?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Устное народное творчество. 2. Совокупность обычаев, обрядов, песен и др. явлений быта народов. "Древнерусский ф."
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