Составь рассказ из 5 предложений,которые начинались бы со слов; Мне бы хотелось жи??ь во времена Геродота,потому что...

История

Составь рассказ из 5 предложений,которые начинались бы со слов; Мне бы хотелось жи??ь во времена Геродота,потому что...

Автор: Гость