Составь рассказ из 5 предложений,которые начинались бы со слов; Мне бы хотелось жи??ь во времена Геродота,потому что...
История
Составь рассказ из 5 предложений,которые начинались бы со слов; Мне бы хотелось жи??ь во времена Геродота,потому что...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне бы хотелось жить во времена Геродота, потому что древняя Греция-это цивилизованное общество, где царили справедливость и порядок.
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