Найдите в тексте простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое и ??оставное именное сказуемое, срочно!!!!! Анды — самые высокие горы Американского континента, рассекающие его с севера на юг. Они поражают меняющи...

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Найдите в тексте простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое и ??оставное именное сказуемое, срочно!!!!! Анды — самые высокие горы Американского континента, рассекающие его с севера на юг. Они поражают меняющимися пейзажами. Здесь увидишь непокоренные вершины, покрытые вечными снегами пики, дымящиеся вулканы. На западе сверкает бирюзой Тихий океан, на востоке восхищают бесконечные джунгли, изрезанные паутиной серебряных рек.После однодневного пребывания в столице Перу вылетаем в направлении пропавшего города инков. Доезжаем поездом до небольшого городка и пешком через эвкалиптовый лес добираемся до деревеньки. Глиняные домики и соломенные шалаши напоминают о древней цивилизации. Стараемся не потерять местами исчезающую тропинку, вьющуюся вверх.Вдали появляется загадочный город, расположившийся на скалистой вершине. Через пять часов подъема проходим тяжелые ворота и входим в крепость, находящуюся на горе. На многочисленных террасах, соединенных бесчисленными лестницами, располагается каменный мир с улицами, площадями. Древний город зачаровывает нас.

Автор: Гость