Помогите решить задачу, номер 282

Гость: Гость:

1) 8 : 0,2 = 40 (км) весь путь 2) 40 - 8 = 32 (км) он ехал по дороге и по тропе 3) 32 * 0,45 = 14,4 (км) по грунтовой дороге 4) 32 - 14,4 = 17,6 (км) Ответ: 17, 6 км .