Пожалуйста, помогите, грамотно перевести на английский язык, заранее спасибо! :)) ??еширский Кот — кот Герцогини, который часто улыбается. Вид у персонажа добродушный, однако у него много зубов и длинные когти. Алиса ласково н...

Английский язык

Пожалуйста, помогите, грамотно перевести на английский язык, заранее спасибо! :)) ??еширский Кот — кот Герцогини, который часто улыбается. Вид у персонажа добродушный, однако у него много зубов и длинные когти. Алиса ласково называла его Чешик и считала своим другом. Сам кот думает, что находится не в своём уме, поскольку (в отличие от собак) ворчит, когда доволен, и виляет хвостом, когда сердится. Он умеет исчезать — как полностью, так и частично, — оставляя только улыбку или голову.

Автор: Гость