Контрольные вопросы и задания 1 какие слова называются диалектизмами, какие про??ессионализмами? 2 Какие слова являются являются заимствованными? 3 Как объяснить, что некоторые слова выходят из употребления, а другие появ...

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Контрольные вопросы и задания 1 какие слова называются диалектизмами, какие про??ессионализмами? 2 Какие слова являются являются заимствованными? 3 Как объяснить, что некоторые слова выходят из употребления, а другие появляются в языке? 4 Чём архаизмы отличаются от историзмов? 5 Какой лексический словарь вы хотели бы приобрести и почему? 6 Как вы оцениваете свой личный словарь запас лексических средств, которыми вы пользуетесь в жизни, удовлетворительно, достаточно, позволяющие успешно общаться и т д?

Автор: Гость