Контрольные вопросы и задания 1 какие слова называются диалектизмами, какие про??ессионализмами? 2 Какие слова являются являются заимствованными? 3 Как объяснить, что некоторые слова выходят из употребления, а другие появ...
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Контрольные вопросы и задания 1 какие слова называются диалектизмами, какие про??ессионализмами? 2 Какие слова являются являются заимствованными? 3 Как объяснить, что некоторые слова выходят из употребления, а другие появляются в языке? 4 Чём архаизмы отличаются от историзмов? 5 Какой лексический словарь вы хотели бы приобрести и почему? 6 Как вы оцениваете свой личный словарь запас лексических средств, которыми вы пользуетесь в жизни, удовлетворительно, достаточно, позволяющие успешно общаться и т д?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)диалектизмы - слова ,употребляемые только жителями той или иной местности профессионализмы-слова,связанные с профессией, деятельностью 2) это слова пришедшие из другого (иностранного)языка 3)слова, которые выходят из языка историзмы.слова ,входящие в язык- заимствованные. 4)истоизмы-слова,устаревшие , вышли из активной лексики архаизмы- слова,вытемненные современными синонимами. 5) допустим:словарь синонимов потому что , при помощи него можно найти замену словам 6)это уже сам решаешь, например достаточно.
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