Что такое опунция?Сорочно нужно!!!!

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Что такое опунция?Сорочно нужно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опунция — род растений семейства Кактусовые. По разнообразию видов, количество которых достигает 190, этот род является одним из самых крупных в семействе. Опунции распространены на обширных территориях Северной и Южной Америки, включая Вест-Индию.
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