Мы увлеченно читаем книгу. Слышим ли мы во время чтения ткань часов? Почему?

Окружающий мир
Мы увлеченно читаем книгу. Слышим ли мы во время чтения ткань часов? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Потому что мы полностью погружены в чтение книги.
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