Скажите, пожалуйста, сколько слов состоящих из 4-ех букв можно составить из слова "??СПОЛНИТЕЛЬ"? При этом чтобы в слове не было одинаковых букв. Например, слово "ПОЛЕ" подойдет, а слово "ЛИЛО" соответственно нет

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Скажите, пожалуйста, сколько слов состоящих из 4-ех букв можно составить из слова "??СПОЛНИТЕЛЬ"? При этом чтобы в слове не было одинаковых букв. Например, слово "ПОЛЕ" подойдет, а слово "ЛИЛО" соответственно нет

Автор: Гость