Найти стороны параллелограмма если его Р=36см,а одна из сторон в 2 раза больше другой.
Математика
Найти стороны параллелограмма если его Р=36см,а одна из сторон в 2 раза больше другой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньшая сторона равна х см, тогда большая равна 2х см. По условию задачи составляем уравнение: 2*(х+2х)=36 2*3х=36 6х=36 х=36:6 х=6 2х=2*6=12 ответ: 6см, 12 см
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