Это Михайловское. Где здесь обстоятельство, и сказуемое. дам 29 б. скажите пожал??йста.
Русский язык
Это Михайловское. Где здесь обстоятельство, и сказуемое. дам 29 б. скажите пожал??йста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется,что здесь вроде нет обстоятельства.Но Это не может быть обстоятельством,значит Михайловское
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