Это Михайловское. Где здесь обстоятельство, и сказуемое. дам 29 б. скажите пожал??йста.

Русский язык
Это Михайловское. Где здесь обстоятельство, и сказуемое. дам 29 б. скажите пожал??йста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется,что здесь вроде нет обстоятельства.Но Это не может быть обстоятельством,значит Михайловское
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Каковы особенности внешнего строения и передвижения дождевого червя?)
Ответить
Физика
Переведите 11 км/ч в м/с
Ответить
Русский язык
Олимпиада по русскому языку 1.Год провел СРЕДИ ПОЛЯРНИКОВ на зимовье 2. Сыграть ??РОТИВ ЧЕМПИОНА мира 3.Надо обсудить вопрос ОТНОСИТЕЛЬНО ПО...
Ответить
История
Средний каменный век мезолит орудия труда для сбора урожая зерновых 4 буквы
Ответить
Геометрия
Высота равнобедренной трапеции,проведённая из вершины тупого угла,образует с боковой стороной угол 17 градуса.Найдите углы
Ответить