Средний каменный век мезолит орудия труда для сбора урожая зерновых 4 буквы

История
Средний каменный век мезолит орудия труда для сбора урожая зерновых 4 буквы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 буквы серп 5 букв жатка 7 букв комбайн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Высота равнобедренной трапеции,проведённая из вершины тупого угла,образует с боковой стороной угол 17 градуса.Найдите углы
Ответить
Математика
3) 4) Помогите вынести общий множитель за скобки
Ответить
Другие предметы
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ ДОМА
Ответить
Информатика
Для хранения растрового изображения 128×128 отвели 4 килобайта памяти какое максима??ьное цветов в палитре изображения
Ответить
Математика
Андрій, Петро і Сергій разом купили мяча. Андрій заплатив 7/16 вартості, петро 8/15 решти, а Сергій 10.5 грн. Скільки гривень коштує мяч?
Ответить