МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ ДОМА

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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ ДОМА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если около раковины есть провода, нужно осторожно мыть посуду, особенно ложки (ну, ты понял что будет если ложку перевернуть под водой). Когда хочешь сделать чай или кофе, нужно быть осторожным когда заливаешь кипяток в кружку, иначе может быть ожог.
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