Многоклеточных двустороннесимметричных животных удлиненной формы, не разделенн??х на членики , имеющих полость тела , относят к типу:
Биология
Многоклеточных двустороннесимметричных животных удлиненной формы, не разделенн??х на членики , имеющих полость тела , относят к типу:
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Многоклеточных двусторонне-симметричных животных удлинённой формы, не разделённых на членики, имеющих полость тела, относят к типу Круглые черви
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