Многоклеточных двустороннесимметричных животных удлиненной формы, не разделенн??х на членики , имеющих полость тела , относят к типу:

Биология
Многоклеточных двустороннесимметричных животных удлиненной формы, не разделенн??х на членики , имеющих полость тела , относят к типу:
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мно­го­кле­точ­ных дву­сто­рон­не-сим­мет­рич­ных жи­вот­ных удлинённой формы, не раз­делённых на чле­ни­ки, име­ю­щих по­лость тела, от­но­сят к типу Круг­лые черви
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите "Учитель сгруппировал слова с окончанием -ой из упр 128 так: 1. областной ск??ростной солнцелюбивый местной крестной 2. близкой легковой...
Ответить
Математика
НАЙТИ ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВА ПРИМЕРА ! 1.) y = Log 2x+1/5-x 2.) y = Корень 49-x^2/x-10
Ответить
Русский язык
Сделать снимок это соглосование
Ответить
География
Какие существуют типы воздушных масс и каковы их свойства?
Ответить
Математика
Из 42 гвоздик нужно составить букет так чтобы осталось как можно меньше лишних цве??ов.В букете должно быть 5,7 и 9 гвоздик
Ответить