Помогите "Учитель сгруппировал слова с окончанием -ой из упр 128 так: 1. областной ск??ростной солнцелюбивый местной крестной 2. близкой легковой голубкой морковкой 3. восьмой добродушной шестой землемеркой Догадайся какое зад...
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Помогите "Учитель сгруппировал слова с окончанием -ой из упр 128 так: 1. областной ск??ростной солнцелюбивый местной крестной 2. близкой легковой голубкой морковкой 3. восьмой добродушной шестой землемеркой Догадайся какое задание он хотел предложить детям?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно тип сгруппируйте прилагательные с окончанием -ой в три группы 1 с непроизносимой согласной га конце 2с парной согласной на конце 3 не знаю что там в 3 подумай сам)))
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