Из 42 гвоздик нужно составить букет так,чтобы осталось как можно меньше " лишних"цв??тов.В букете должно быть 5,7,9, гвоздик. Помогите пожалуйста.

Математика

Из 42 гвоздик нужно составить букет так,чтобы осталось как можно меньше " лишних"цв??тов.В букете должно быть 5,7,9, гвоздик. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость