Из 42 гвоздик нужно составить букет так,чтобы осталось как можно меньше " лишних"цв??тов.В букете должно быть 5,7,9, гвоздик. Помогите пожалуйста.
Математика
Из 42 гвоздик нужно составить букет так,чтобы осталось как можно меньше " лишних"цв??тов.В букете должно быть 5,7,9, гвоздик. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В букете из 5 гвоздик максимум 8 букетов в букете из 7 гвоздик максимум 6 букетов в букете из 9 гвоздик максимум 4 букета
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