Выполни поручения соотвестсвующие твоей роли в бригаде

Технология
Выполни поручения соотвестсвующие твоей роли в бригаде
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