Запиши два простых числа у , которые удовлетворяют нераведнство 19lt;ylt;30

Математика
Запиши два простых числа у , которые удовлетворяют нераведнство 19lt;ylt;30
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