Переведите, пожалуйста, на французский. Ты живешь на улице Бонапарта?
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Переведите, пожалуйста, на французский. Ты живешь на улице Бонапарта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tu vis dans la rue bonaparte- вот так вроде
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