Одна таблетка лекарства весит 50 мг и содержит 6% активного вещества. Ребёнку в возрасте до 10 месяцев врач про писал 1,5 мг активного вещества на каждый кг веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребёнку ве...

Математика
Одна таблетка лекарства весит 50 мг и содержит 6% активного вещества. Ребёнку в возрасте до 10 месяцев врач про писал 1,5 мг активного вещества на каждый кг веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребёнку весом 8 кг в течение суток ?
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Гость:
Решение на листочек.
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